Зобнин: оставлю себе на память майку после матча «Спартак» — «Терек»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после победы над «Тереком» в матче 29-го тура РФПЛ не стал отдавать свою майку болельщику. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:0. Красно-белые одержали пятую победу в турнире подряд.
К Зобинину подошел фанат в подтрибунном помещении и попросил у футболиста майку. Зобнин ответил, что не может отдать эту майку, так как хочет оставить её себе на память.
«Спартак» стал чемпионом России в десятый раз, обновив собственный рекорд: до этого красно-белые выигрывали титул в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.