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Жардим: для Франции привычное дело — победа «ПСЖ», но не «Монако»

18 мая 2017, четверг. 05:54. Футбол

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился эмоциями от завоевания командой титула чемпиона Франции. Монегаски оформили чемпионство после победы над «Сент-Этьеном» со счётом 2:0 в перенесённом матче 31-го тура французской Лиги 1. На протяжении четырёх предыдущих лет чемпионом неизменно становился «ПСЖ».

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«Победа в чемпионате для команды, которая не является фаворитом, — это большое достижение. Это самый важный трофей в моей тренерской карьере. Мы упорно работали для этого в течение 11 месяцев. „Монако“ стал чемпионом после того, как „ПСЖ“ завоевал четыре титула подряд. Для Франции привычное дело — победа Парижа, но не Монако», — приводит слова Жардима L`Equipe.

Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
Теги
ПСЖ ФК Монако ФК Сент-Этьен Леонарду Жардим
Новости. Футбол
18 мая 2017, четверг
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