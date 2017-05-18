Жардим: для Франции привычное дело — победа «ПСЖ», но не «Монако»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился эмоциями от завоевания командой титула чемпиона Франции. Монегаски оформили чемпионство после победы над «Сент-Этьеном» со счётом 2:0 в перенесённом матче 31-го тура французской Лиги 1. На протяжении четырёх предыдущих лет чемпионом неизменно становился «ПСЖ».
«Победа в чемпионате для команды, которая не является фаворитом, — это большое достижение. Это самый важный трофей в моей тренерской карьере. Мы упорно работали для этого в течение 11 месяцев. „Монако“ стал чемпионом после того, как „ПСЖ“ завоевал четыре титула подряд. Для Франции привычное дело — победа Парижа, но не Монако», — приводит слова Жардима L`Equipe.