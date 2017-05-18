«Боруссия» Д нацелилась на полузащитника «Фрайбурга» Филиппа

Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к полузащитнику «Фрайбурга» Максимилиану Филиппу, сообщает Kicker.
В услугах 23-летнего футболиста заинтересована не только «Боруссия». Видеть его в своих рядах хотели бы такие клубы, как «РБ Лейпциг», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур».
В нынешнем сезоне Филипп принял участие в 24 матчах чемпионата Германии. Игрок стал автором 9 голов и 2 результативных передач.
Действующее соглашение Филиппа с «Фрайбургом» в силе до лета 2019 года.
Ранее сообщалось, что в услугах нападающего «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамейянга заинтересован «Манчестер Юнайтед».