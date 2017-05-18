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Плетикоса уверен, что Павлюченко и Титов пригодились бы нынешнему «Спартаку»

18 мая 2017, четверг. 08:00. Футбол

Бывший вратарь «Спартака» Стипе Плетикоса, побывавший в редакции «Чемпионата», поделился мнением о том, кто из футболистов его времени мог бы пригодиться нынешней команде. В частности, он назвал нападающего Романа Павлюченко, который сейчас играет в «Урале», и бывшего полузащитника и тренера спартаковцев Егора Титова.

«Павлюченко точно пригодился бы. Он много забивал, игрок штрафной площади. Титов, конечно. У него было превосходное первое касание. Не многие в Европе так могут. Защита у «Спартака» сегодня хорошая. Может быть, ещё Веллитон. Ну и вратарь один… Шучу! Ребров в этом сезоне – супер.

Хорошее было время, когда мы вместе с Павлюченко играли в «Тоттенхэме». Я видел, что и Роме стало полегче – появился человек, с которым он мог говорить по-русски. Самое смешное было, что возле меня сидел Ассу-Экотто. Каждый день приходил на тренировку в 10:57 – за три минуты до начала. Нас четверо было из Хорватии, а он думал, что я русский! Когда узнал, что я хорват, – удивился: «Думал, что ты из России. Всё время с Павлюченко на русском разговариваешь!»

Кто больше всех нравится в нынешней команде? Глушаков провёл отличный сезон. Забивал несколько ключевых голов, которые придавали уверенности команде. Само собой, Промес. Ну и Ребров. Про «Глушаков – это похороны» не слышал. Помню Глушакова по «Локомотиву». Не думал, что он так «выстрелит». Важно найти свою команду, где подходящая атмосфера", — сказал Плетикоса в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Полную версию эксклюзивного интервью со Стипе Плетикосой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Плетикоса в редакции «Чемпионата»

Плетикоса в редакции «Чемпионата»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак ФК Урал Артём Ребров Веллитон Денис Глушаков Егор Титов Роман Павлюченко Стипе Плетикоса
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