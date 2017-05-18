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Плетикоса: желаю Черчесову удачи со сборной – пусть Россия удачно выступит

18 мая 2017, четверг. 09:15. Футбол

Бывший вратарь «Спартака» Стипе Плетикоса, побывавший в редакции «Чемпионата», рассказал, продолжает ли он общаться с экс-наставником красно-белых Станиславом Черчесовым, который сейчас возглавляет сборную России.

«Саламович со Смоленцевым (бывший технический директор «Спартака». — Прим. „Чемпионата“) привезли меня в «Спартак», я им благодарен за это. Мы с Черчесовым поддерживаем связь, переписываемся каждые пару месяцев. Желаю ему удачи со сборной – пусть Россия удачно выступит.

Черчесов достаточно жёсткий тренер, но любит профессионализм. Мне это очень нравится. При этом он часто шутил. Вот, помню, однажды у нас было восстановительное занятие. В ворота встал помощник Саламовича – Гинтарас Стауче. Они играли на небольшой площадке, и Гинтарас всё тащил! И говорю: «Саламович, посмотри, как он хорошо стоит, — всё тащит. Лучше меня!» А Черчесов отвечает: «А теперь представь, каким вратарём был я, если он сидел подо мной в запасе».

Я вообще не понимал ситуацию, когда из команды отчислили Титова, Калиниченко и Моцарта. Черчесов пришёл на тренировку и при всех объявил, что они отчислены из основной команды, что будут тренироваться в дубле. Я не узнавал у тренера причин. Все были испуганы – и результатом матча, и таким решением. В «Спартаке» ведь такие истории не редкость, я знаю. В своё время убирали таких легенд, как Тихонов, Аленичев. Считаю, что когда отцепляешь футболистов такого уровня, то должна быть веская причина», — сказал Плетикоса в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Полную версию эксклюзивного интервью со Стипе Плетикосой читайте на «Чемпионате» в скором времени.

Плетикоса в редакции «Чемпионата»

Плетикоса в редакции «Чемпионата»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Черчесов: Шатов и Кокорин знают, что должны делать
Станислав Черчесов ответил на все вопросы о расширенном списке сборной России и подготовке к Кубку конфедераций.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Спартак Станислав Черчесов Стипе Плетикоса ЧМ-2018
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