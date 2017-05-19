Тренер «Рейнджерс»: хотел бы подписать Бруну Алвеша, Роналду и Месси

Главный тренер «Рейнджерс» Педру Кайшинья назвал бывшего защитника «Зенита» Бруну Алвеша фантастическим игроком, а также пошутил, что помимо него хотел бы видеть в своей команде Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
Ранее сообщалось, что 35-летний португалец, выступающий за итальянский «Кальяри», согласился перейти в шотландскую команду, которую тренирует его соотечественник.
«Бруну Алвеш — фантастический игрок. Я хотел бы подписать его, Роналду и Месси», — приводит слова специалиста The Scottish Sun.
Контракт Алвеша с «Кальяри» истекает летом 2018 года. В нынешнем сезоне чемпион Европы в составе сборной Португалии сыграл 33 матча в Cерии A.