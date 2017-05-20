Дель Пьеро: хотел бы видеть в «Ювентусе» Белотти и Инсинье

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро выразил надежду, что команда сможет победить «Реал» в финале Лиги чемпионов, а также посоветовал клубу почаще обращать внимание на молодых итальянских игроков. Отдельно Дель Пьеро упомянул нападающего «Торино» Андреа Белотти и форварда «Наполи» Лоренцо Инсинье.
«Я всегда буду фанатом «Ювентуса», моё сердце принадлежит бьянконери. В финале Лиги чемпионов я надеюсь на победу туринцев. Всей душой и разумом я верю, что «Ювентус» победит «Реал». У них для этого есть все возможности.
Надеюсь, туринцы не откажутся от своей политики работы с молодыми итальянскими игроками, несмотря на покупку сильных легионеров. Есть много молодых ребят, которых я хотел бы видеть в «Ювентусе», такие как Беллотти или Инсинье. Но не думаю, что «Торино» или «Наполи» будут их продавать», — приводит слова Дель Пьеро Football Italia.