Анчелотти: Горецка – интересный футболист для «Баварии»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти признал, что его интересует полузащитник «Шальке-04» Леон Горецка. Немецкие СМИ в последнее время неоднократно писали, что Горецка может по окончании нынешнего сезона пополнить ряды мюнхенцев.
«Наш клуб следит за интересными игроками. А Горецка – интересный футболист для «Баварии», — приводит слова Анчелотти интернет-портал Goal.
Тренерский штаб и руководство «Шальке-04» не хотят расставаться с Горецкой. Ранее спортивный директор гельзенкирхенского клуба Кристиан Хайдель отметил, что клуб ни с кем переговоров не ведёт.