Следователи нашли новые улики по делу о взрыве у автобуса «Боруссии» Д

Следователи обнаружили новые улики у подозреваемого по делу о взрыве у автобуса дортмундской «Боруссии», которые свидетельствуют о его причастности к случившемуся, сообщает Spiegel.
По данным издания, на рабочем месте 28-летнего подозреваемого Сергея В. были найдены следы перекиси водорода, которая использовалась при изготовлении взрывчатки. Также следователи обнаружили в доме родителей подозреваемого предполагаемое место хранения взрывных устройств.
Атака на автобус «Боруссии» была совершена 11 апреля, менее чем за час до начала первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако». В результате взрыва около автобуса защитник команды Марк Бартра получил повреждение руки и был доставлен в больницу. Встреча была перенесена на следующий день и завершилась победой французов со счётом 3:2, а в ответной игре «Боруссия» снова уступила (1:3) и вылетела из Лиги чемпионов.