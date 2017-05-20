Гвардиола: не думаю, что симуляция – главная проблема футбола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, комментируя новость, что со следующего сезона футболистов в Англии будут наказывать за симуляцию, заявил, что не считает симуляцию главной проблемой футбола.
«Не считаю внедрение этой идеи необходимостью. Все совершают ошибки. Мы хотим рассматривать судейские решения? Ошибки случаются.
Мое мнение не имеют значения. Не важно, что я говорю. Что бы они ни решили, мы это примем. Не думаю, что симуляция – главная проблема футбола. Есть много других вещей, которые мы можем улучшить. Но я буду приспосабливаться к тем правилам, которые есть", — цитирует Гвардиолу Telegraph.