Хедира вернулся в общую группу «Ювентуса», но не сыграет с «Кротоне»

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира восстановился от травмы мышц бедра. 30-летний немецкий футболист вернулся в общую группу туринской команды, однако пропустит матч 37-го тура чемпионата Италии с «Кротоне» (21 мая). Об этом сообщил наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
Ранее сообщалось, что из-за травмы участие Хедиры в финальном матче Лиги чемпионов с «Реалом» находится под вопросом. Игра мадридской команды с «Ювентусом» в решающем матче главного клубного европейского турнира состоится 3 июня.