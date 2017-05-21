Хёнесс: то, что «Бавария» в этом году выиграла лишь один титул, — погрешность

Президент «Баварии» Ули Хёнесс прокомментировал победу мюнхенской команды в чемпионате Германии.
«Я убеждён в том, что то, что в этом году мы смогли завоевать всего один титул, — это погрешность. С такой командой и с таким командным духом мы сможем очень многого достичь», — приводит слова Хёнесса официальный сайт клуба.
«Бавария» в этом сезоне выиграла Бундеслигу в пятый раз подряд. В Лиге чемпионов немецкая команда дошла до стадии 1/4 финала, а в Кубке Германии — до полуфинала. Мюнхенцы провели первый сезон под руководством итальянского специалиста Карло Анчелотти.
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