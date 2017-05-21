Лоськов вошёл в заявку «Локомотива» на матч с «Зенитом»

Полузащитник Дмитрий Лоськов вошёл в заявку «Локомотива» на матч 30-го тура РФПЛ с «Зенитом». В составе, опубликованном в официальном «твиттере» «железнодорожников», 43-летнего ветерана не было, но позже пресс-служба «Локомотива» сообщила, что он включён в список запасных.
13 мая Лоськов провёл прощальную игру за «Локомотив», проведя на поле 13 минут в матче 28-го тура РФПЛ с «Оренбургом» (4:0). После той встречи главный тренер москвичей Юрий Сёмин не исключил, что Лоськов ещё сыграет за команду.
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