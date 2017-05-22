Адлер принял решение покинуть «Гамбург», в котором играл 5 лет

Голкипер Рене Адлер покинет «Гамбург» и продолжит карьеру в другом клубе. Контракт 32-летнего вратаря истекает 30 июня 2017 года, и футболист принял решение его не продлевать.
«Я сообщил руководству, что не будут продлевать контракт. Это исключительно моё решение. Что будет дальше, я не знаю, с другими клубами я не разговаривал.
Это было непростое решение. Буду вспоминать о «Гамбурге» с ностальгией, особенно после столь эмоционального сезона. Гамбург – это мой дом и таковым останется.
Пришло время открыть новую главу в карьере, это не конец», — гласит сообщение Адлера на его официальной странице в «Фейсбуке».
Рене Адлер играл в «Гамбурге» с 2012 года. По итогам сезона-2016/17 «горожане» избежали вылета из Бундеслиги, финишировав на 14-м месте.