Гвардиола: чтобы конкурировать с «Барсой» и «Реалом», одних денег недостаточно

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в интервью Sky Sports рассказал, что для конкуренции с такими командами, как «Барселона» и «Реал», одних денег недостаточно.
«Реал» приобрёл 16-летнего игрока за € 46 млн, вы можете себе представить, что творится на трансферном рынке. Для того, чтобы конкурировать с «Барселоной» и «Реалом», нужно время, нужны десятилетия. Одних денег недостаточно. Если «Барса» или «Реал» хотят купить игрока, конкурировать с ними никто не может. Нужно время, а его в нашем мире нет, тебе его просто не дают», — сказал Гвардиола.
Гвардиола: Агуэро и Компани останутся в «Манчестер Сити» на следующий сезон