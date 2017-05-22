Дубль ван Перси принёс «Фенербахче» победу над «Генчлербирлиги»

«Фенербахче» выиграл у «Генчлербирлиги» в матче 32-го тура чемпионата Турции. Встреча проходила в Анкаре на стадионе «Анкара 19 Майис» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На исходе первого тайма Селчук Шахин вывел хозяев вперёд. На 49-й минуте Робин ван Перси сравнял счёт. На 75-й минуте Робин ван Перси реализовал пенальти, оформив дубль.
«Фенербахче» (60 очков) обошёл «Галатасарай» (58) и вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Генчлербирлиги» (40 баллов) идёт 10-м.