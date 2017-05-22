Рахимов: контактов с другими клубами у меня пока не было. Возможно, возьму паузу

Бывший главный тренер «Терека» Рашид Рахимов сообщил, что может взять паузу в своей тренерской деятельности, а также прокомментировал выступление грозненской команды в минувшем сезоне РФПЛ.
«Терек» финишировал на пятом месте в турнирной таблице, уступив лишь одно очко «Краснодару», который оказался четвёртым и получил путёвку в Лигу Европы.
«Для Лиги Европы нужно было определённое стечение обстоятельств. Можно говорить, что нам не хватило одного очка, но так могут сказать все команды. Тот же «Краснодар» может сказать: «Мы должны были обыгрывать «Анжи», не терять очков в «Оренбурге», те же «Крылья Советов» могут сказать, что не хватило одного очка до стыковых игр. Это не разговор, надо смотреть на то, чтобы класс команды рос за счёт более мастеровитых игроков, и тогда мы можем иметь больше шансов попасть в Лигу Европы. Для этого должна быть стабильность и класс. Если ты хочешь расти, ты должен понимать: ездить быстрее — значит покупать мотор сильнее.
Контактов с другими клубами пока не было. Посмотрю по ситуации, может быть, возьму паузу. Пока ничего не могу сказать. Прошёл день после завершения чемпионата, мы перевариваем то, что произошло, и мы довольны результатом, которого мы добились. Я поблагодарил команду, потому что «Терек» находится за лучшими клубами России, и это определённо успех. Требуя с них в достаточно жёсткой форме хорошей работы и самоотдачи, могу сказать, что равнодушных на поле не было. Хочу сказать спасибо всем ребятам и тем, кто не играл, потому что их состояние я понимаю больше. Они хотели играть, но есть две неотъемлемые вещи: человеческие отношения и профессиональные качества. Я говорил это в начале своей работы и сказал по завершении», — передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.