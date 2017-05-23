Мата: играя в Лиге Европы, «МЮ» не успевал восстановиться к матчам АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата отметил, что игра в Лиге Европы по четвергам осложняет борьбу за высокие места в чемпионате Англии. Однако игрок добавил, что даже в случае непопадания в Лигу чемпионов по итогам этого сезона «МЮ» будет готов сражаться за титул чемпиона АПЛ в следующем году.
«Если мы выиграем Лигу Европы — это будет двойной успех, так как это и трофей, и квалификация в Лигу чемпионов, что очень важно. Но в любом случае мы хотим играть в еврокубках. Надеюсь, это будет Лига чемпионов по вторникам и средам, а не четверги в Лиге Европы. Но если придётся играть по четвергам — будем играть по четвергам, и это не будет отговоркой в борьбе за титул АПЛ.
При игре в Лиге Европы не хватает времени для восстановления сил, и мы убедились в этом в нынешнем сезоне. Но надеюсь, что клуб и его деньги помогут нам собрать крепкий состав для подготовки к следующему еврокубковому сезону", — приводит слова Маты Goal.