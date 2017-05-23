Пике: Аллегри? Не знаю, кто будет следующим главным тренером «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Херард Пике отметил, что и понятия не имеет, кто со следующего сезона возглавит команду. Нынешний наставник сине-гранатовых Луис Энрике покинет команду после финального матча Кубка Испании, в котором каталонцы 27 мая встретятся с «Алавесом». Пике спросили, может ли испанский гранд возглавить рулевой туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
«Аллегри? Он сейчас осуществляет достойную работу в «Ювентусе», но я не знаю, кто будет следующим главным тренером «Барселоны», — приводит слова Пике испанское интернет-издание Sport.
Ранее испанские СМИ писали, что главным кандидатом на пост наставника «Барселоны» является наставник «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде.