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Пике: Аллегри? Не знаю, кто будет следующим главным тренером «Барселоны»

23 мая 2017, вторник. 09:07. Футбол

Защитник «Барселоны» Херард Пике отметил, что и понятия не имеет, кто со следующего сезона возглавит команду. Нынешний наставник сине-гранатовых Луис Энрике покинет команду после финального матча Кубка Испании, в котором каталонцы 27 мая встретятся с «Алавесом». Пике спросили, может ли испанский гранд возглавить рулевой туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

«Аллегри? Он сейчас осуществляет достойную работу в «Ювентусе», но я не знаю, кто будет следующим главным тренером «Барселоны», — приводит слова Пике испанское интернет-издание Sport.

Ранее испанские СМИ писали, что главным кандидатом на пост наставника «Барселоны» является наставник «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде.

Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Ювентус Массимилиано Аллегри Херард Пике
Новости. Футбол
23 мая 2017, вторник
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