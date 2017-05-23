Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков признался, что хочет подписать новый долгосрочный контракт с клубом и выступать в стане красно-белых до конца карьеры.
«Конечно, хотелось бы поскорее подписать новый контракт, чтобы я тренировался и играл со спокойной душой. Готов его на пять лет заключить, закончить карьеру в «Спартаке» и остаться там работать.
Да хоть начальником или администратором. Вот тогда точно ко мне за футболками можно будет обращаться – с молодых буду списывать. А сейчас, ребята, извините. Спасибо за поддержку, за поздравления, я их читаю, но достать тысячи маек я просто не в силах», — сказал 30-летний футболист в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
Интервью с Денисом Глушаковым можно посмотреть на канале в Youtube.
Глушаков: готов подписать контракт со «Спартаком» на пять лет