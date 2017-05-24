«Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения по Смоллингу

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг после семи лет выступления за манкунианцев во время летнего трансферного окна может покинуть команду. Как сообщает ESPN FC, главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью готов выслушать предложения по 27-летнему футболисту.
По ходу сезона португальский специалист несколько раз критиковал Смоллинга, который проигрывает конкуренцию Филу Джонсу, Эрику Бейи и Маркосу Рохо. На место Смоллинга «МЮ» может приобрести защитника «Бёрнли» Майкла Кина.
В услугах Криса Смоллинга, чей контракт с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2019 года, заинтересован «Арсенал». Оценивается защитник в £ 17 млн (около € 19,7 млн).