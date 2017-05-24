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«Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения по Смоллингу

24 мая 2017, среда. 09:24. Футбол

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг после семи лет выступления за манкунианцев во время летнего трансферного окна может покинуть команду. Как сообщает ESPN FC, главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью готов выслушать предложения по 27-летнему футболисту.

По ходу сезона португальский специалист несколько раз критиковал Смоллинга, который проигрывает конкуренцию Филу Джонсу, Эрику Бейи и Маркосу Рохо. На место Смоллинга «МЮ» может приобрести защитника «Бёрнли» Майкла Кина.

В услугах Криса Смоллинга, чей контракт с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2019 года, заинтересован «Арсенал». Оценивается защитник в £ 17 млн (около € 19,7 млн).

Смоллинг: у меня с Моуринью хорошие отношения, несмотря на его критику
Источник: ESPN FC Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг Трансферы
Новости. Футбол
24 мая 2017, среда
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