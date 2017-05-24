Гол: неплохо было бы провести в «Амкаре» ещё 4 года, меня всё устраивает в Перми

31-летний полузащитник «Амкара» Януш Гол признался, что хотел бы продолжить карьеру в пермском клубе и рассчитывает выступать до 35-36 лет.
«Насколько я знаю, в клубе хотят, чтобы я остался. Предварительно мы уже на эту тему разговаривали. До конца мая, думаю, уже всё определится. Надеюсь, что останусь, меня всё устраивает в Перми. Ещё года четыре неплохо бы провести здесь.
Почему именно столько? Мне 32 скоро, думаю, этого будет достаточно. До сорока – это уже тяжело. А 35-36 – хороший возраст, чтобы заканчивать, мне кажется", — цитирует поляка пресс-служба «Амкара».
«Амкар» — «Рубин» — 1:2. Видеообзор матча