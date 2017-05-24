ЦСКА пригласил на тренировку болельщика, мечтавшего сделать фото с игроками

Московский ЦСКА пригласил на одну из тренировок 15-летнего болельщика Вову Штанина, который очень хотел сделать фотографии с футболистами «армейского» клуба.
«После игры с „Арсеналом“ он мечтал сфотографироваться с любимыми футболистами ЦСКА, но в тот вечер его подвела техника. Мы решили исправить это обидное недоразумение: разыскали Вову и пригласили его на тренировку команды», — говорится на странице ЦСКА в соцсети «ВКонтакте».
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