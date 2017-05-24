«Урал»: Павлюченко покидает команду по семейным обстоятельствам

«Урал» подтвердил, что нападающий Роман Павлюченко покидает команду, и поблагодарил форварда за выступления в составе екатеринбургской команды
«Урал» и Роман Павлюченко были заинтересованы в продолжении сотрудничества, однако в связи с семейными обстоятельствами, которые возникли у Романа, было принято обоюдное решение, что продлеваться соглашение не будет и футболист вернётся в Москву.
Футбольный клуб «Урал» благодарит Романа за игру в составе нашей команды, за добросовестное отношение к делу и благоприятное влияние на микроклимат внутри коллектива! Желаем успехов в профессиональной карьере и жизни, всегда будем рады встрече на футбольном поле!» — говорится на официальном сайте клуба.
Павлюченко перешёл в «Урал» в июне 2016 года. В 21 (16 в стартовом составе) матче РФПЛ форвард забил четыре мяча.