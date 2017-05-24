Мата: если ты «МЮ» и играешь в Лиге Европы, то являешься фаворитом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата отметил, что команда не будет жалеть сил для победы в финальном матче Лиги Европы. Соперником подопечных Жозе Моуринью будет амстердамский «Аякс»
«Это действительно важная игра для нас. Мы можем выиграть трофей, который клуб никогда не выигрывал. Очевидно, что у нас есть шанс сыграть в Лиге чемпионов. Так что мы воспринимаем всё это очень серьёзно и сфокусированы на победе. Мы в нынешнем сезоне провели много встреч, но когда ты добираешься до финала, ментальная сила становится сильнее физической. Готовы отдать игре все силы. Одной из моих целей при переходе в «Манчестер Юнайтед» был выигрыш титулов. Надеюсь, в матче с «Аяксом» нам удастся сделать это, а потом выиграть титулы и в следующем сезоне. Если ты «Манчестер Юнайтед» и играешь в Лиге Европы, то являешься фаворитом. Но всегда нелегко выигрывать такой турнир», — цитирует Мату официальный сайт английского гранда.
Игра между «Аяксом» и манкунианцами состоится 24 мая в Стокгольме.