Бекхэм попал в список кандидатов на включение в Зал футбольной славы США

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм вошёл в список претендентов на включение в Национальный зал футбольной славы США, сообщает Reuters.
Бекхэм провёл 6 сезонов в MLS, выступая за «Лос-Анджелес Гэлакси», куда перешёл в 2007 году. Дэвид помог команде завоевать два чемпионства (2011, 2012).
В списке кандидатов на включение в Зал славы значатся 33 фамилии. В голосовании будут принимать участие тренеры мужской и женской сборных США, наставники мужских и женских клубов страны, руководство футбольной федерации, действующие члены Зала славы, представители СМИ. Каждый из них может назвать до 10 фамилий претендентов. Чтобы попасть в заветный список, нужно набрать не менее 66,7% голосов.