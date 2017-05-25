Неизвестный итальянский клуб предложил Тотти подписать однолетний контракт

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти получил предложение от некого клуба итальянской Серии А подписать контракт на один год. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.
Контракт Франческо Тотти с «Ромой» действует до конца сезона-2016/17. Ранее руководство римского клуба сообщило, что для форварда это будет последний матч.
Ожидается, что Франческо Тотти займёт пост директора клуба. Сам футболист дал понять, что примет решение после последнего матча в сезоне.
«Рома» 28 мая в Риме примет «Дженоа», против которой сыграет в новой форме
Спаллетти: я не знаю, будет ли матч с «Дженоа» прощальным для Тотти