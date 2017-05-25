Наставник «Фламенго»: Винисиус Жуниор будет важен не только для «Реала»

Главный тренер «Фламенго» Зе Рикардо не поскупился на похвалу в адрес нападающего своей команды Винисиуса Жуниора. Зе Рикардо уверен, что 16-летнего футболиста ждёт блестящее будущее. Винисиус Жуниор с лета 2018 года будет защищать цвета мадридского «Реала».
«У Винисиуса отличные перспективы. С первого же дня он демонстрировал не только высокую технику, но и отличные физические кондиции. Игрок сочетает в себе технику и высокую скорость. Несмотря на свой возраст, он не подвергается давлению. Жуниор будет важен не только для «Реала», но и для всего бразильского и мирового футбола», — приводит слова Зе Рикардо Marca.