«Халл Сити» подтвердил уход Марку Силвы с поста главного тренера

«Халл Сити» на своём официальном сайте объявил о решении Марку Силвы покинуть пост главного тренера английской команды.
В заявлении отмечается, что 39-летнему португальцу было предложено продолжить работу, но он решил уйти.
«Халл Сити» в сезоне-2016/17 финишировал на 18-й строчке в таблице английской Премьер-лиги и вылетел в Чемпионшип.
Марку Силва возглавил «тигров» в январе этого года. Под его руководством команда провела 18 матчей в АПЛ, одержала 6 побед, 3 раза сыграла вничью и 9 раз проиграла.
Источник: Марку Силва принял решение покинуть «Халл Сити»