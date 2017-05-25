«Вольфсбург» победил «Айнтрахт» Б в первом матче за право выступать в Бундеслиге

В первом переходном матче за право выступать в элите немецкого футбола в следующем сезоне «Вольфсбург» обыграл «Айнтрахт» Брауншвейг. Встреча, прошедшая на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Единственный гол «Вольфсбург» забил на 35-й минуте, когда Марио Гомес реализовал пенальти.
Ответный переходный матч состоится в Брауншвейге 29 мая.
В прошедшем сезоне «Вольфсбург» финишировал на 16-й строчке в таблице Бундеслиги, а «Айнтрахт» Б занял третье место во второй Бундеслиге.
«Вольфсбург» сыграет в переходных матчах за право остаться в Бундеслиге