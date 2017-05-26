Роналду очень удивлён информацией, что ему грозит штраф и тюремное заключение

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду очень удивлён информацией испанских СМИ о том, что ему грозит денежный штраф и тюремное заключение из-за невыплаты налогов, сообщает Marca.
Информация постоянно обновляется, и теперь сообщается, что Роналду в 2014 году уклонился от выплаты налогов в размере € 15 млн. Футболист сборной Португалии до 2014 года платил в Испании 20% своих доходов, полученных от продажи имиджевых прав (€75 млн с 2009 года). Кроме того, он продал свои имиджевые права за € 75 млн до 2020 года, и это произошло за несколько дней до отмены в Испании «закона Бекхэма» (суть закона состояла в том, что иностранные спортсмены, игравшие в различных испанских клубах, платили подоходный налог со своих гонораров по льготной ставке. Максимальный размер выплат в начале XXI века составлял 48% от заработанного за год. Спортсмены платили 24%).
Некоторые специалисты считают, что различные толкования этой ситуации обусловлены именно изменениями в законе о налогах. Роналду, плативший до этого в Англии 8% налогов от своих доходов, решил добровольно платить в Испании 20%, чтобы избежать конфликтов. Поэтому они считают, что это достаточное основание для того, чтобы игрок не привлекался к уголовной ответственности.