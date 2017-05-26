Асенсио: Р. Надаль позвонил Пересу и сказал, что «Реал» не должен упускать меня

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио рассказал, что в своё время испанский теннисист Рафаэль Надаль оказал ему поддержку, позвонив президенту «сливочных» Флорентино Пересу.
«Надаль позвонил Пересу и сказал, что «Реал» не должен упускать меня», — рассказал Асенсио в интервью телеканалу «Королевского клуба».
Относительно главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана футболист сборной Испании сказал: «С детских лет я считал Зидана футбольным кумиром. У меня был плакат с его изображением. Большое удовольствие работать под руководством такого специалиста и следовать его советам».
Асенсио с 2013 по 2015 год защищал цвета «Мальорки», после чего пополнил ряды «Реала». В сезоне-2015/16 он играл на правах аренды за «Эспаньол».
Ранее главный тренер испанской сборной Хулен Лопетеги выразил удовлетворение игрой Асенсио.