Крис Коулман: решение Эллардайса закончить карьеру — это шаг смелого человека

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман прокомментировал решение наставника «Кристал Пэлас» Сэма Эллардайса завершить карьеру, но отказался комментировать слухи о своём возможном назначение на пост наставника «Пэлас».
«Если он принял такое решение, это значит, что он больше не чувствует в себе сил продолжать работу. Быть тренером в Премьер-лиге — потрясающе в финансовом плане, но ты жертвуешь семьёй и личной жизнью. Работая тренером, ты постоянно занят, ищешь тот единственный процент, который можно улучшить в команде. И если Эллардайс говорит, что не готов к новому сезону и хочет побыть дома, то это слова смелого человека. Я рад, что он на это решился, удачи Эллардайсу. А на тему „Кристал Пэлас“ я сейчас разговаривать не буду», — приводит слова Коулмана Sky Sports.