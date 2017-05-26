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Мюллер: Х. Алонсо – один из изобретателей современного диагонального паса

26 мая 2017, пятница. 08:00. Футбол

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер не поскупился на похвалу в адрес бывшего полузащитника команды Хаби Алонсо. Экс-футболист «Реала Сосьедад», «Ливерпуля», мадридского «Реала» и сборной Испании по окончании минувшего сезона завершил карьеру игрока.

«Алонсо – один из изобретателей современного диагонального паса. Он за свою карьеру выступал лишь за клубы самого высокого уровня, а в финальных матчах всегда играл важную роль. Футболу в любом случае будет не хватать его. Каждая карьера когда-нибудь заканчивается. «Бавария» должна ещё переварить его отсутствие, но, как всегда, всё движется вперёд», — цитирует Мюллера интернет-порта Goal.

Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Томас Мюллер Хаби Алонсо
Новости. Футбол
26 мая 2017, пятница
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