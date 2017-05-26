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Руни: «Тоттенхэм», как и «МЮ», вышел в Лигу чемпионов, но у них нет трофеев

26 мая 2017, пятница. 11:18. Футбол

Капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни выразил мнение, что его команда провела сезон успешнее, чем «Тоттенхэм Хотспур», несмотря на то что лондонцы финишировали в АПЛ вторыми, в то время как манкунианцы — лишь шестыми. «МЮ» стал победителем Лиги Европы, в финале обыграв «Аякс» (2:0), и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

«Всегда здорово выигрывать трофеи. Мы желали обеспечить себе попадание в Лигу чемпионов, и приятнее сделать это через завоевание трофея. Посмотрите на „Тоттенхэм“. Да, они провели великолепный сезон, стали вторыми, но за это не полагается трофеев, им нечего показать. Мы же попали в Лигу чемпионов, но у нас два трофея», — цитирует Руни Manchester Evening News.

«Аякс» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2. Видеообзор матча
Источник: Manchester Evening News Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Хотспур Уэйн Руни
Новости. Футбол
26 мая 2017, пятница
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