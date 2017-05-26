Руни: «Тоттенхэм», как и «МЮ», вышел в Лигу чемпионов, но у них нет трофеев

Капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни выразил мнение, что его команда провела сезон успешнее, чем «Тоттенхэм Хотспур», несмотря на то что лондонцы финишировали в АПЛ вторыми, в то время как манкунианцы — лишь шестыми. «МЮ» стал победителем Лиги Европы, в финале обыграв «Аякс» (2:0), и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.
«Всегда здорово выигрывать трофеи. Мы желали обеспечить себе попадание в Лигу чемпионов, и приятнее сделать это через завоевание трофея. Посмотрите на „Тоттенхэм“. Да, они провели великолепный сезон, стали вторыми, но за это не полагается трофеев, им нечего показать. Мы же попали в Лигу чемпионов, но у нас два трофея», — цитирует Руни Manchester Evening News.