Манолас: я вижу своё будущее в «Роме», не нужно делать из мухи слона

Защитник «Ромы» Костас Манолас опроверг слухи о возможном уходе из римского клуба.
«Я вижу себя и своё будущее в „Роме“, у меня есть контракт ещё на два года, и я никогда не говорил с клубом об уходе. Нет ничего правдивого в том, что вы, журналисты, пишите, хотя мне нужно поговорить с клубом о продлении контракта. Не нужно делать из мухи слона.
Сейчас я хочу победить «Дженоа» в последнем туре Серии А и занять второе место. Это очень важно для игроков и клуба», — сказал Манолас в интервью Sky Sport Italia.
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