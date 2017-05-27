Бельерин: свист болельщиков «Арсенала» сделал меня сильнее

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин отметил, что свист болельщиков «канониров» сделал его сильнее.
«Иногда футболистам приходится иметь с этим дело. Когда ты выигрываешь, фанаты будут повторять и скандировать твоё имя, но если игра не ладится, нужно быть готовым к свисту. Я общался с фанатами, они сказали мне следующее: „Эктор, это касается не тебя, а всей команды. Вы играли плохо, и так получилось, что тебе тоже досталось».
В любом случае это часть футбола, и я понимаю болельщиков. Я сам фанат, всю свою жизнь я смотрел футбол. Когда моя любимая команда не побеждала, я сердился. Критика и свист сделали меня сильнее, так что всё в порядке», — цитирует Бельерина Daily Mail.