Тухель: я опустошён. Говорю честно — абсолютно опустошён

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился впечатлениями от победы над «Айнтрахтом» в финале Кубка Германии. Встреча проходила в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «шмелей».
«Я опустошён. Говорю честно — абсолютно опустошён. Команде пришлось очень потрудиться. Это не лучший матч „Боруссии“, но мы в любом случае достигли поставленной цели. Мы отлично начали матч, быстро открыли счёт, а потом перестали играть в футбол. Где-то „Боруссии“ даже повезло с тем, что „Айнтрахт“ не забил второй мяч. Но мы забили в идеальный момент и победили», — цитирует Тухеля SZ.