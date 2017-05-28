Роналдо считает, что «Золотой мяч» должен достаться Роналду

Легендарный бразилец, нападающий Роналдо выразил мнение, что в 2017 году «Золотой мяч» должен получить форвард «Реала» Криштиану Роналду.
«В этом году я бы выбрал Криштиану Роналду. Последние два года он играет решающую роль. Он был ключевой фигурой во многих матчах Лиги чемпионов, он в финале», — заявил Роналдо, который также высказался о соперничестве Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
«Оба они фантастические игроки. Мне нравится, как Месси владеет мячом – он забивает голы и делает всё остальное тоже. Но нельзя игнорировать статистику Криштиану. Тяжёлое сравнение. Они оба заслуживают уважения», — приводит слова Роналдо AS со ссылкой на Fox Sports.