Ерохин: ради игр за сборную России я готов вообще не отдыхать

Полузащитник «Ростова» и сборной России Александр Ерохин рассказал о серьёзном настрое национальной команды на предстоящий Кубок конфедераций, поведал, что ради матчей за сборную готов обходиться без отдыха, а также выразил надежду на то, что команде удастся изменить отношение болельщиков в лучшую сторону.
«На тренировках нам доносят информацию, которую мы впитываем, чтобы к играм подойти готовыми на 100 %. Ни у одного футболиста нет мыслей о том, что мы можем оступиться на Кубке конфедераций. Все мысли только о максимальном результате. Это серьёзный турнир, для нашей команды — особенный, так как проходит в России.
После окончания сезона было несколько выходных, чтобы переварить ситуацию, настроиться на работу. Все мысли остались в том сезоне. Отпуск? Ради игр за сборную я готов вообще не отдыхать. Уход Бердыева? Сейчас все мысли о сборной. Тем более пока ничего не ясно.
К критике нужно относиться правильно и направлять в нужное русло, чтобы совершенствоваться. Конечно, мы хотим показать результат, что мы работали не зря. Хотелось бы изменить настроение болельщиков в положительную сторону", — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.