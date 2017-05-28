«Арсенал» — «Челси» — 2:1. Видеообзор матча

«Арсенал» одержал победу над «Челси» в финальном матче Кубка Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Арсена Венгера. Голами отличились нападающие Алексис Санчес и Диего Коста, а также полузащитник Аарон Рэмси.
«Арсенал» выиграл Кубок Англии в рекордный 13-й раз, опередив «Манчестер Юнайтед», у которого 12 побед. «Челси» побеждал в турнире семь раз.
Представляем вниманию посетителей «Чемпионата» видеообзор матча.
Видеообзор матча можно посмотреть в YouTube.