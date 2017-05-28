Фурсенко: «Зенит» будет агрессивно вести себя на рынке, состав нужно усиливать

Новый генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко ответил на вопросы о будущем клуба после изменений в руководстве.
«Сейчас перед нами стоит задача выйти на передовые роли в российском и европейском футболе. Как вы знаете, я сам сторонник того, чтобы задавать самые высокие планки и стремиться их покорять. И если этими идеями проникнется большое количество людей в клубе, в Санкт-Петербурге, в России, вероятность достижения результата будет максимальной.
Решением совета директоров схема управления «Зенита» изменится. Будет введена новая должность – председатель правления-президент, которую я после завершения корпоративных процедур буду занимать. Сейчас я на позиции генерального директора «Зенита». Вертикаль исполнительной власти возглавляю я. А законодательную власть, естественно, представляет совет директоров.
Что будет с главным тренером? С главным тренером всё будет хорошо. Останется ли Луческу — это вопрос к совету директоров. У меня на все вопросы есть собственное мнение, но озвучивать его сейчас я не стану.
Назначение Сарсании на пост спортивного директора? Мы с Константином Сергеевичем долго и эффективно работали вместе. За всё время совместной работы у нас не было ни одной трансферной ошибки. С моей точки зрения, Сарсания самый сильный специалист в этой области в России. Плюс он отличается тем, что он не агент, а человек высокой футбольной эрудиции, который понимает суть работы спортивного директора.
Сегодня мы должны смотреть только вперёд, должны выстроить игру команды с центра поля по кирпичикам. И подбирать футболистов точечно, на определённые позиции, усиливая конкретные линии. Сейчас ведётся дискуссия вокруг легионеров. Даже на Совете по спорту эта тема поднималась. С моей точки зрения, 100-процентная замена легионеров на сегодняшний момент невозможна. Это может развалить весь российский футбол. Но подход к покупке легионеров должен быть простой и понятный всем: иностранец обязан быть сильнее, чем россияне, которые находятся в клубе.
Как «Зенит» будет себя вести в ближайшее межсезонье на трансферном рынке? Агрессивно. Не знаю, насколько громкими будут трансферы, но они точно будут эффективными. Я считаю, наш состав надо усиливать.
Не страдает ли имидж клуба из-за Александра Кокорина? Кокорин – один из самых талантливых футболистов России. С точки зрения бытовых вещей с ним просто надо немножко поработать. Молодой парень не всегда выбирает правильные решения. Важно направлять его. Этим должен заниматься клуб. Мы отвечаем за всех игроков, которые находятся в команде. Это и наша недоработка", — сказал Фурсенко в интервью «Спорт-экспрессу».