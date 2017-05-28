Дзагоев: сейчас ЦСКА не хватает «решал», как Вагнер или Думбия

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился мнением о выступлении «армейцев» в прошедшем сезоне. Московская команда финишировала на втором месте в турнирной таблице РФПЛ.
«Для нас, «армейцев», всегда есть только одна цель — первое место. Но, учитывая непростые времена, серебро можно считать неплохим результатом. Да, сейчас ЦСКА не хватает «решал», как Вагнер или Думбия, но тем не менее мы играли достойно и заслужили играть в Лиге чемпионов», — передаёт слова Дзагоева корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
«Аланчик, выздоравливай!» Дзагоев устроил праздник для детей в Беслане
В родном городе Дзагоева Беслане 23 и 24 мая прошёл турнир для детей 2008 года рождения.