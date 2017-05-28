Дзюба: рад за болельщиков «Спартака», а на сектантов не стоит обращать внимание

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба прокомментировал победу своей бывшей команды «Спартак» в российской Премьер-Лиге.
«Как удалось пережить стресс, связанный с чемпионством «Спартака»? Не было никакого стресса. Пережил данное событие очень спокойно. Более того, рад за многих ребят и за большинство спартаковских болельщиков – за исключением тех, кто считает своей обязанностью писать обо мне гадости. Нормальные спартачи заслужили это чемпионство. А на тех жалких людей, которых я, собственно, и назвал сектантами, не стоит обращать внимание.
Что касается моих слов о том, что в этот год всё было сделано так, чтобы выиграл «Спартак», то пояснять не буду. Опять скажут, что я говорю гадости. Футбольные люди и так всё поняли. В чём «Спартак» стал сильнее? Если откровенно, то мы с ЦСКА сами виноваты в триумфе принципиального соперника. Но спартаковцы при этом молодцы. Каррера реально их объединил. И Фортуна повернулась к команде не просто так.
Кого бы назвал лидерами нынешнего «Спартака»? Мне очень нравится Зобнин. Это ещё одно открытие прошедшего сезона, он стал ключевой фигурой в своём клубе. Вместе с Фернандо и Промесом. Отличный сезон провёл и Глушаков, которому, как мне кажется, стало гораздо комфортнее на поле с приходом Фернандо и Зобнина», — цитирует Дзюбу пресс-служба РФС.
«В сборной спартаковцы меня не подначивали. Они прекрасно знают, что стоит начать это делать, огребут в ответ по полной программе. Со мной о таких играх лучше забыть», — с улыбкой сказал форвард.
«Всех их поздравил с чемпионством, никакой зависти при этом нет – свои трофеи в «Зените» я уже тоже выиграл. Чемпионский кубок среди них отсутствует? Так я ещё и не заканчиваю карьеру. Сегодня выиграл «Спартак», посмотрим, кто станет чемпионом через год», — добавил Дзюба.