«Рома» одержала победу над «Дженоа» в последнем матче Тотти за римлян

«Рома» со счётом 3:2 победила «Дженоа» в матче 38-го тура чемпионата Италии. Голами отметились Пьетро Пеллегри, Дарко Лазович, Эдин Джеко, Даниэле Де Росси и Диего Перотти.
Свой последний матч за римскую команду провёл 40-летний нападающий Франческо Тотти. Капитан «волков» вышел на поле на 54-й минуте, заменив Мохамеда Салаха. Всего Тотти провёл за «Рому» 786 матчей и забил 307 голов.
Благодаря этой победе «Рома» набрала 87 очков и финишировала на втором месте в чемпионате, опередив на один балл «Наполи» (86), который в последнем туре со счётом 4:2 победил «Сампдорию».