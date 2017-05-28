Глава Новороссийска: «Черноморец» расплатился с долгами и вышел из кризиса

Глава Новороссийска Игорь Дяченко сообщил, что новороссийский «Черноморец» расплатился с долгами и вышел из кризиса. 28 мая «Черноморец» обыграл на своём поле махачкалинский «Легион-Динамо» со счётом 3:0 в предпоследнем туре ПФЛ, в турнирной таблице команда занимает четвёртое место.
«Можно начинать подводить итоги этого сезона. Несмотря на ограничения на заявку игроков, «Черноморец» отыграл неплохо. Были и победы, и красивые голы. Заметно выросли молодые футболисты, и это, наверное, главный результат сезона. Заканчиваем его на хорошей ноте. Клуб расплатился с долгами и вышел из кризиса. Российский футбольный союз на этой неделе подтвердил «Черноморцу» лицензию и открыл заявку без ограничений. А лидер команды Анатолий Пуляев сыграл за «Черноморец» 100-й матч и стал по результатам голосования болельщиков лучшим игроком команды. Желаю «Черноморцу» новых побед и повышения в классе!» — написал Дяченко в социальной сети «ВКонтакте».