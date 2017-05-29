Наставник «Кротоне»: готов сдержать обещание и доехать на велосипеде до Турина

Главный тренер «Кротоне» Давиде Никола заявил, что намерен сдержать своё обещание и доехать на велосипеде до Турина после того, как его команда сохранила прописку в Серии А. В матче 38-го тура итальянского чемпионата «Кротоне» обыграл «Лацио» со счётом 3:1, что позволило команде остаться в высшем дивизионе на следующий сезон.
«Кротоне» выиграл у «Лацио» и избежал вылета, «Эмполи» отправился в Серию В
«Я обещал проехать на велосипеде расстояние от Кротоне до Турина, и я готов к этому. Сейчас мы как будто сделали глоток свежего воздуха. Мы проделали огромную работу. Ничего бы этого не случилось, если бы клуб не верил в этих героев», — приводит слова Николы Sky Sport Italia.