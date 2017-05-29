«Лион» заинтересован в услугах защитника «Барселоны» Диня на правах аренды

Тренерский штаб «Лиона» заинтересован в услугах защитника «Барселоны» Луки Диня, сообщает испанское интернет-издание Sport.
Согласно информации источника, французский клуб хотел бы взять футболиста на правах аренды. Кроме того, к игроку проявляет интерес и миланский «Интер». «Барселона» в свою очередь может попытаться приобрести левого защитника.
Динь пополнил ряды испанского гранда перед стартом минувшего сезона, а до этого защищал цвета «ПСЖ». Игрок не пользовался большим доверием бывшего главного тренера сине-гранатовых Луиса Энрике: в Примере он принял участие в 17 матчах, выйдя на поле в основном составе в 14 из них.