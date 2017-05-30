«Кубань» прошла лицензирование на сезона-2017/18

«Кубань» прошла лицензирование и сможет принять участие в следующем сезоне ФНЛ. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Желто-зеленые подтвердили свое соответствие критериям, которые РФС предъявляет в правовом, финансовом, инфраструктурном и административно-кадровом аспектах каждому из участников футбольных соревнований. Другими словами, наш клуб более не имеет юридических препон к участию в предстоящих первенстве и Кубке России», — говорится на сайте «Кубани».
По итогам минувшего сезона краснодарцы заняли в ФНЛ 7-е место.
Таблицу ФНЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
«Кубань» подаст апелляцию на отказ в получении лицензии на следующий сезон