Нападающий Оникуру, которым интересовался ЦСКА, перейдёт в «Арсенал»

Лондонский «Арсенал» согласовал с бельгийским «Эйпеном» условия перехода нападающего Анри Оникуру, сообщает Sky Sports.
Бельгийский клуб получит за 19-летнего форварда £ 6,8 млн. Что касается личного контракта нигерийца с «канонирами», то он ещё не согласован, однако, по данным источника, это произойдёт в ближайшее время.
Соглашение Оникуру с «Эйпеном» истекает летом 2020 года. Помимо «Арсенала», на футболиста претендовал ряд клубов АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед», «Вест Бромвич Альбион», «Саутгемптон» и «Эвертон». Минувшей зимой в услугах Оникуру был заинтересован московский ЦСКА.
В сезоне-2016/17 Оникуру провёл 28 матчей в чемпионате Бельгии, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.